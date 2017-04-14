Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования

Чтобы избежать уголовного дела, форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подкупил изнасилованную им девушку. Знаменитый спортсмен заплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.

Раскошелился роналду в 2010 году, чтобы замять случившееся. Инцидент сексуального характера произошел еще 13 июля 2009 года в Лас Вегасе, где Роналду отдыхал с братом и двоюродной сестрой. Выяснилось, что предполагаемой жертвой насилия стала девушка примерно 25 лет, передает немецкое издание Spiegel.

Чтобы избежать уголовного дела в отношении себя, известный футболист решил договориться с жертвой с помощью кругленькой суммы. В итоге, между двумя сторонами было заключено соглашение. По его условиям, в обмен за значительную денежную сумму девушка обещала "навсегда" замолчать о произошедшем, пишет "Газета.ру".

Сообщается и о том, что в распоряжении британского издания The Mirror, которое также участвовало в расследовании инцидента, оказалось якобы письмо пострадавшей. Там девушка и описывает инцидент и свою точку зрения на это.



В свою очередь представитель Роналду в Мюнхене Йоханнес Крайли уже опроверг все обвинения в адрес своего подопечного. Он заявил, что они "абсолютно не соответствуют действительности".

Как писали ранее Dni.ru, Криштиану Роналду не справился с эмоциями в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад", прошедшем в конце января текущего года. После неудачного эпизода он нецензурно выразился в адрес болельщиков команды. На 23-й минуте игры португалец потерял мяч, за что был освистан болельщиками. В ответ на негодование публики Криштиану Роналду назвал своих поклонников "сукиными детьми".