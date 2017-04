Футболиста унизили из-за неудачного удара

Случай, послуживший причиной для целого шквала шуток от сетевых остряков, произошел на встрече английской Премьер-лиги. Игрок "Борнмута" Харри Артер пробил пенальти в ворота "Саутгемптона", однако не попал в створ.

Судья назначил пенальти в ворота "Саутгемптона" на 79-й минуте встречи. При этом Каллум Уилсон и Джошуа Кинг, которые обычно занимаются такими ударами в "Борнмуте", отсутствовали. Ударить взялся 27-летний Харри Артер, передает Life.ru. Свидетелями его унижения стали зрители на стадионе, прильнувшие к телеэкранам болельщики, а затем, из-за целой волны шуток, и те, кто футболом не интересуется.

Пользователей Сети серьезно позабавило то, насколько выше ворот ударил футболист. Это и стало основной темой для шуток.

Увидеть, куда улетел мяч, без спецсредств невозможно, заметили сетевые остряки.

North Korean armed forces on full alert as Harry Arter's penalty enters their airspace. #sotvbor pic.twitter.com/tzal86CVi6 — Danny Kelly (@dannykellywords) 1 апреля 2017 г.

Кто-то развил мысль дальше и предположил, что мяч мог выйти за пределы атмосферы Земли.

Другие нашли мяч уже на Луне.

Другие шутники в масштабах промаха были скромнее и "находили" улетевший мяч в своем саду.

Hi @HarryArter2 this just landed in my garden I've left the side gate open mate. #SOUBOU pic.twitter.com/nzsSOIdDY9 — Colin Kettle (@ColinKettle1970) 1 апреля 2017 г.

По слухам, видели пролетавший по небу мяч и в Сиднее.

Over here in Sydney we get our first glimpse of Harry Arters penalty as is continues its journey around the earth #SOUBOU #saintsfc pic.twitter.com/BPWiGln4oc — Paolo (@DYSoulFunk) 1 апреля 2017 г.

Похожие кадры приходили и из Челябинска.

Отметим, английский футболист не выполнял пенальти с 2012 года. Тем не менее, его промах уже успели назвать самым чудовищным в этом сезоне.