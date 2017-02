Когда фигуристка Медведева закончит хулиганить

Во время произвольной программы на Чемпионате Европы комментаторы сказали о том, что на утренней тренировке у Медведевой не получился прыжок. При этом фигуристка не успокоилась, пока не исполнила его несколько раз подряд.

Евгения подтвердила, что так все и было. "Я сорвала первый каскад, упала со второго прыжка, чего никогда в жизни не случалось. Конечно, посмеялась, но потом разозлилась и сделала каскад из четырех прыжков", – цитирует спортсменку RT.

Однако балуется лишними прыжками она не только на тренировках, это ее "хулиганство" было замечено и на Чемпионате Европы. Однако девушка призналась, что не понимает, почему зрители воспринимают это, как нечто ненормальное.

"Почему-то все люди называют это "хулиганством". Я не согласна с этим, потому что прыжок был исполнен абсолютно серьезно", – говорит Медведева. "Если бы не чувствовала уверенности в том, что могу его сделать, запаса по баллам, не пошла бы на такой шаг", – подчеркивает спортсменка.

Девчонки!поздравляю! @JannyMedvedeva Женька,ты просто космос! @Pogorilaya1998 умничка! @msKOSTNER you're great!i'm glad to see you ❤️ pic.twitter.com/iVDkEtCnG5