Когда фигуристка Медведева закончит хулиганить

Российская фигуристка, обладательница двух мировых рекордов, чемпионка Европы Евгения Медведева рассказала о том, как долго собирается "хулиганить", исполняя лишние прыжки. Также 17-летняя фигуристка поделилась секретом того, как ей удается совмещать учебу в школе и профессиональный спорт.

Во время произвольной программы на Чемпионате Европы комментаторы сказали о том, что на утренней тренировке у Медведевой не получился прыжок. При этом фигуристка не успокоилась, пока не исполнила его несколько раз подряд.

Евгения подтвердила, что так все и было. "Я сорвала первый каскад, упала со второго прыжка, чего никогда в жизни не случалось. Конечно, посмеялась, но потом разозлилась и сделала каскад из четырех прыжков", – цитирует спортсменку RT.

Однако балуется лишними прыжками она не только на тренировках, это ее "хулиганство" было замечено и на Чемпионате Европы. Однако девушка призналась, что не понимает, почему зрители воспринимают это, как нечто ненормальное.

"Почему-то все люди называют это "хулиганством". Я не согласна с этим, потому что прыжок был исполнен абсолютно серьезно", – говорит Медведева. "Если бы не чувствовала уверенности в том, что могу его сделать, запаса по баллам, не пошла бы на такой шаг", – подчеркивает спортсменка.

Также девушка отметила, что ей есть, чем еще усложнить программу. Тем не менее, она призналась, что ей есть, к чему стремиться и что улучшать в элементах своего катания.

Фигуристка поделилась секретом того, как ей удается совмещать учебу в школе и профессиональный спорт. Она отмечает, что совмещать учебу и спорт сложно, но очень важно. "Обычно я делаю уроки в перерывах между тренировками и в свой единственный выходной за неделю", – говорит Евгения.

В свою любимую школу "Самбо-70" она приходит по выходным. "Мне очень помогает, что у меня индивидуальные занятия. Спасибо руководству и всем, кто причастен, что идут мне на встречу", – делится спортсменка. Но большого снисхождения от преподавателей ждать все-таки не приходится – учителя у чемпионки требовательные, могут и пристыдить.

Женя признается, что к популярности относится спокойно, но внимание людей ей, безусловно, приятно. "Люблю приковывать к себе внимание, люблю, когда на меня смотрят. Я испытываю непередаваемые ощущения, когда выхожу исполнять свою программу и люди не отрывают от меня глаз на протяжении проката", – говорит фигуристка.

Не заболеть звездной болезнью ей помогают родители. По признанию Жени, мама – ее лучшая подруга. О женской дружбе в команде девушка говорит сдержанно: "Не могу сказать, что в команде мы все – лучшие подружки, поскольку у каждой свои цели и задачи, да и банально не хватает времени. Но никаких конфликтов у нас нет, и общаемся мы абсолютно спокойно".

Фигуристка отметила, что за все свои победы благодарна тренеру Этери Тутберидзе. По словам девушки, тренер дала ей важный совет, который ей очень помогает. "Если тебе тяжело, то нужно ещё больше напрягаться, вставать и идти дальше", – рассказала Медведева.

"На мой взгляд, главная сила фигуриста заключается в том, чтобы, выйдя на лед, работать в любом состоянии. Плохое у тебя настроение или хорошее, здорово ты себя чувствуешь или не очень – ты должен показать максимум", – делится спортсменка. Выкладываясь по-максимуму на льду и в учебе, Женя успевает уделять время хобби.

Она начала работу над собственной линией одежды. "Я всю жизнь любила рисовать. Меня можно назвать творческим человеком. Мне это всё в удовольствие", – признается Медведева.

В повседневной жизни девушка предпочитает спортивный стиль одежды, однако летом не может отказать себе в удовольствии приодеться.

На вопрос о том, какими тремя словами она могла бы себя охарактеризовать, чемпионка отвечает так: "Честно говоря, никогда об этом не думала. Странная. Общительная. Задорная".

Напомним, Евгения Медведева по итогам короткой программы стала лидером Чемпионата Европы, который прошел в Чехии. Спортсменка показала результат в 78, 92 балла.