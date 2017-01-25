Фигуристка Медведева потрясла "матерую" Тарасову

Заслуженный тренер и самый авторитетный комментатор фигурного катания Татьяна Тарасова, воспитавшая ни одно поколение талантливых фигуристов, высказалась о фигуристке Евгении Медведевой. Молодая спортсменка вызвала восторг у опытного тренера.

Тарасова прокомментировала победу Медведевой в короткой программе на Чемпионате Европы в чешской Остраве. Тренер наградила фигуристку, получившую за прокат 78,92 балла, массой лестных слов.

"Трудно выиграть золото один раз, а повторить успех – еще сложнее... Потрясающе, абсолютно потрясающе она катается… Никому не нужно говорить, что это лучший прокат. Она вообще все делает абсолютно, она каждый раз улучшается. Я не видела еще такой сильной фигуристки, как она", – цитирует Тарасову Sports.ru. При этом тренер отметила, что девушка никогда не выглядит уставшей.

Авторитетный комментатор фигурного катания подчеркнула, что обожает людей, которые открывают новые границы и совершенствуются. "Потолок у нее уходит в небо", – сказала Тарасова о Медведевой.

В свою очередь фигуристка отметила, что она ежедневно работает над элементами своей программы. По словам Медведевой, ей есть, к чему стремиться, поскольку есть еще много компонентов, которые она не умеет делать или выполняет недостаточно хорошо.

"В течение сезона мы работали над всеми элементами, учитывая и компоненты, и вращения, и прыжки. Всегда есть над чем работать. Можно сделать прыжок выше, добавить что-то, прыжки с двумя руками или двумя ногами наверх попробовать", – цитирует спортсменку "Р-Спорт". "Есть очень много вещей, которые я пока не умею делать или делаю их недостаточно хорошо. Мы с тренером пытаемся ежедневно работать над этими элементами", – заявил Медведева.

Отметим, Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в чешской Остраве с 25 под 29 января. Фигуристки-одиночницы представят произвольную программу 27 января. Евгения Медведева выиграла два последних финала Гран-при, чемпионат мира и Европы (дважды) в 2015 и 2016 годах.