К чему снится новогодняя елка

Увидеть во сне зеленую лесную красавицу – это всегда добрый знак. Но стоит учесть и другие детали.

Согласно Соннику Миллера, главный атрибут Нового года в видении гарантирует, что вскоре вас ждут по–настоящему счастливые и радостные события. Красивая елочка во сне намекает на удовольствия плотского характера. Возможно, скоро сновидца ожидают перемены в личной жизни.

Если новогодняя елка приснилась летом, то это отражение желания сблизиться с важными для вас людьми. А делать это лучше всего в праздники.

Елка с яркими, красивыми игрушками означает, что скоро вы познакомитесь с весьма экстравагантным молодым человеком, который, однако, принесет вам много горя. Но есть и другое толкование этого сна. Скорее всего, вы получите подарок, который станет приятным сюрпризом.

Самостоятельно украшать елку во сне игрушками – к стабильности в семейной жизни. А вот снимать с нее украшение – означает, что радость скоро сменится грустью, а жизнь станет чередой серых будней.

Если же во сне наряженная новогодняя елка упала, то в вашей семье произойдут серьезные проблемы, или же вы разочаруетесь в близком человеке. Наряженная красавица после праздника в видении напоминает, что вслед за весельем всегда следует полоса сложностей.