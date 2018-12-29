К чему снится свинья
Если вы встретили во сне свинью, то ваше материальное положение может улучшиться в ближайшее время. Особое внимание обратите на размер животного: крупный кабан принесет вам большую сумму, а маленький обещает скромные деньги. В любом случае свинья предвещает начало стабильной и сытой жизни.
Для незамужней девушки появление кабана во сне предвещает судьбоносную встречу с человеком, отношения с которым могут стать серьезными. Для мужчины такой сон означает, что ему нужно пересмотреть свое поведение, перестать быть грубым и настойчивым по отношению к противоположному полу.
Свинья пытается напасть – скоро вы столкнетесь с непорядочным человеком. Если животному все-таки удалось вас укусить, то с вами могут поступить низко, подло. Вы оборонялись от кабана и убили его? Тогда все коварные планы недоброжелателей будут раскрыты.
Есть это животное во сне не стоит, иначе вы рискуете навлечь на себя неприятности. Попробуйте отказаться от обеда или встать из-за стола. Если вас настойчиво просят отведать это блюдо, то постарайтесь запомнить, кто это был. Вероятно, этот человек в реальной жизни может строить вам козни. Если вы видите, как кто-то из ваших близких ест свинину, то это означает, что у него могут возникнуть проблемы с делами.
Если вы катаетесь на спине свиньи, то скоро вы попадете на яркое и шумное мероприятие, о посещении которого вы можете потом пожалеть. Поэтому старайтесь избегать громких вечеринок и не делать глупостей.
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