К чему снится свинья

Символом Нового 2019 года будет Желтая Земляная Свинья. Отношение к этому животному обычно негативное: ведь недаром в баснях его наделяют такими отрицательными качествами, как нечистоплотность, ограниченность, грубость. Так чего стоит ожидать человеку, если он увидит свинью во сне?

Если вы встретили во сне свинью, то ваше материальное положение может улучшиться в ближайшее время. Особое внимание обратите на размер животного: крупный кабан принесет вам большую сумму, а маленький обещает скромные деньги. В любом случае свинья предвещает начало стабильной и сытой жизни.

Для незамужней девушки появление кабана во сне предвещает судьбоносную встречу с человеком, отношения с которым могут стать серьезными. Для мужчины такой сон означает, что ему нужно пересмотреть свое поведение, перестать быть грубым и настойчивым по отношению к противоположному полу.

Свинья пытается напасть – скоро вы столкнетесь с непорядочным человеком. Если животному все-таки удалось вас укусить, то с вами могут поступить низко, подло. Вы оборонялись от кабана и убили его? Тогда все коварные планы недоброжелателей будут раскрыты.

Есть это животное во сне не стоит, иначе вы рискуете навлечь на себя неприятности. Попробуйте отказаться от обеда или встать из-за стола. Если вас настойчиво просят отведать это блюдо, то постарайтесь запомнить, кто это был. Вероятно, этот человек в реальной жизни может строить вам козни. Если вы видите, как кто-то из ваших близких ест свинину, то это означает, что у него могут возникнуть проблемы с делами.

Если вы катаетесь на спине свиньи, то скоро вы попадете на яркое и шумное мероприятие, о посещении которого вы можете потом пожалеть. Поэтому старайтесь избегать громких вечеринок и не делать глупостей.