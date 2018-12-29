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Сонник

К чему снится свинья

Кадр из мультфильма "Зверопой"
Символом Нового 2019 года будет Желтая Земляная Свинья. Отношение к этому животному обычно негативное: ведь недаром в баснях его наделяют такими отрицательными качествами, как нечистоплотность, ограниченность, грубость. Так чего стоит ожидать человеку, если он увидит свинью во сне?
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Если вы встретили во сне свинью, то ваше материальное положение может улучшиться в ближайшее время. Особое внимание обратите на размер животного: крупный кабан принесет вам большую сумму, а маленький обещает скромные деньги. В любом случае свинья предвещает начало стабильной и сытой жизни.

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Для незамужней девушки появление кабана во сне предвещает судьбоносную встречу с человеком, отношения с которым могут стать серьезными. Для мужчины такой сон означает, что ему нужно пересмотреть свое поведение, перестать быть грубым и настойчивым по отношению к противоположному полу.

Свинья пытается напасть – скоро вы столкнетесь с непорядочным человеком. Если животному все-таки удалось вас укусить, то с вами могут поступить низко, подло. Вы оборонялись от кабана и убили его? Тогда все коварные планы недоброжелателей будут раскрыты.

Есть это животное во сне не стоит, иначе вы рискуете навлечь на себя неприятности. Попробуйте отказаться от обеда или встать из-за стола. Если вас настойчиво просят отведать это блюдо, то постарайтесь запомнить, кто это был. Вероятно, этот человек в реальной жизни может строить вам козни. Если вы видите, как кто-то из ваших близких ест свинину, то это означает, что у него могут возникнуть проблемы с делами.

Если вы катаетесь на спине свиньи, то скоро вы попадете на яркое и шумное мероприятие, о посещении которого вы можете потом пожалеть. Поэтому старайтесь избегать громких вечеринок и не делать глупостей.

Автор: Полина Крылова29 декабря 2018, 23:54

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