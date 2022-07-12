День святых апостолов Петра и Павла: что нельзя делать 12 июля

В этот православный праздник церковь чествует апостолов Петра и Павла, которых за ревностное проповедование христианства в народе зовут первоверховными. В день Петра и Павла заканчивается Петров пост.
ИСТОРИЯ
Святой Петр был призван Христом одним из первых. В народе говорили, что этот апостол хранит ключи от Царства Небесного, затворяет и отпирает ворота в рай.
Павел был гонителем христиан, который раскаялся и пришел к вере. Его приняли в апостолы уже после распятия Христа.
ТРАДИЦИИ
Этот церковный праздник особенно почитался рыболовами, так как считалось, что святой Петр является их покровители. В церквях 12 июля рыбаки молятся "Петру-рыболову".
Перед днем Петра и Павла (накануне) люди убирались в доме, наводили чистоту. Хозяйки старались приготовить вкусные угощения, красили яйца в желтый цвет и варили пиво.
К вечеру в доме собирались родные и друзья и усаживались за накрытый стол. Этот день является завершающим в цикле праздников, посвященных полному рассвету сил природы. Их начинали отмечать со дня Ивана Купалы, который приходится на 7 июля.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 12 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
В этот православный праздник нельзя делать грязную и тяжелую работу по дому. Нельзя ругаться и распространять сплетни. Не стоит также думать о чем-то плохом и тяжелом. Также запрещается в этот праздник брать деньги в долг, выпивать или переедать. Все старались делать в меру.