Икона Божией Матери "Троеручица": что нельзя делать 11 июля в церковный праздник

В православном календаре 11 июля отмечается икона Божией Матери "Троеручица". Согласно легенде, в IX веке калиф приказал отрубить Иоанну Дамаскину, обвиненному в госизмене, кисть руки. Позже Иоанн приложил отрубленную часть к суставу, встал перед иконой Божией Матери и молился об исцелении. Проснувшись, святой увидел, что его конечность цела и невредима. Он решил сделать из серебра руку и приложить ее к иконе, поэтому образ стали называть "Троеручица".
Традиции
11 июля 2022 года – не только церковный праздник в честь иконы Божией Матери "Троеручица". В народном календаре данные сутки – Крапивное заговенье. Предки верили, что в это время крапива очень полезна. Растение использовали для различных блюд, которыми угощали гостей.
Что нельзя делать 11 июля
В этот церковный праздник не принято проводить свадьбы. Также старались не спать днем во избежание головной боли. А еще не стоит стричься. Люди полагали, что стрижка в этот день укорачивает жизнь.
Приметы
Если в день иконы Божией Матери "Троеручица" перестала куковать кукушка, значит, похолодает рано, и зима наступит быстрее. Безветренная погода обещает дождь, а частые вихри – засуху. Также предки замечали, что сны в ночь с 10 на 11 июля могут сбыться на третий день.