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Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

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Знаменитый российский бизнесмен Роман Абрамович обзавелся самой дорогой виллой в Израиле. Она находится в престижном поселении Герцлия Питуах неподалеку от бывшей столицы страны – Тель-Авива.

Стоимость виллы составила 226 миллионов шекелей или 64,5 миллиона долларов. Площадь придомового участка – порядка 9,5 тысячи квадратных метров. На территории есть среди прочего большой бассейн и теннисный корт.


Автор: 2 июня 2020, 13:29 Источник: РИА "ФАН" ✓ Надежный источник

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