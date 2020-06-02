Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Знаменитый российский бизнесмен Роман Абрамович обзавелся самой дорогой виллой в Израиле. Она находится в престижном поселении Герцлия Питуах неподалеку от бывшей столицы страны – Тель-Авива.
Стоимость виллы составила 226 миллионов шекелей или 64,5 миллиона долларов. Площадь придомового участка – порядка 9,5 тысячи квадратных метров. На территории есть среди прочего большой бассейн и теннисный корт.
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