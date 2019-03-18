"Массовая драка": появились сенсационные данные о группе Дятлова

За сутки до трагедии у студентов-туристов мог произойти серьезный конфликт с кем-то. Судмедэксперт Эдуард Туманов обратил внимание на странный характер травм участников группы Дятлова, погибших зимой 1959 года в горах Северного Урала.

Эксперт заявил, что, судя по записям патологоанатома, у молодых людей на телах есть повреждения, которые образовались за сутки, возможно, двое до наступления смерти. Он полагает, что это ссадины и кровоподтеки, характерные для травм от тупых предметов – например, кулака или ветки.

"А образоваться они могли как в ходе массовой драки, так и в каких-то других событиях. Скорее всего, члены группы вступили в конфликт с кем-то в районе перевала", – цитирует Туманова сайт "Комсомольская правда". Отметим, что версий произошедшего 60 лет назад – множество, и у каждой есть свои обоснования.

Так, ранее доктор геолого-минералогических наук Владислав Щапов опроверг официальную версию гибели туристической группы. Специалист уверен, что причиной смерти студентов на перевале Дятлова не могли стать природные явления.

Генпрокуратура РФ начнет новое расследование гибели туристов на перевале Дятлова.



«Сотрудники прокуратуры Свердловской области вылетят на перевал Дятлова для выяснения причин гибели тургруппы в 1959 году», — сообщили в ведомстве. pic.twitter.com/YFNiAFwwgY — Olga (@obulg2014) 1 февраля 2019 г.

В свою очередь специалисты Следственного комитета огласили ранее результаты расследования, которые ранее не публиковались. По их данным, причиной гибели туристической группы Дятлова в окрестностях горы Холатчахль стала их неопытность, передает телеканал "360".

Напомним, трагедия произошла зимой 1959 года в горах Северного Урала. Погибли девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Они замерзли, у некоторых из них были травмы. Место, где произошла трагедия, назвали в честь группы туристов, – "перевал Дятлова".