"По тактике ножа в спину": известный блогер прилюдно унизил Собчак

Между популярным российским блогером Евгением Баженовым (BadComedian) произошел конфликт. На своем YouTube-канале он раскритиковал поведение Ксении Собчак.



Блогер объяснил суть конфликта. "Мне позвонила Собчак и предложила интервью, документальный фильм про меня, нигде не было упоминаний про "Kinodanz" (российская кинокомпания – Прим. ред.). И как только я ответил "нет", через несколько часов оказалось, что Собчак уже договорилась с "Kinodanz" разорвать иск (компания ранее подала его на Баженова – прим. ред.).", - поделился блогер.

Тогда BadComedian ответил Ксении Собчак: "Можно организовать встречу и т.д. если они хотят именно примирения кого-либо". В свою очередь ведущая заявила, что блогер отказывается от встречи с продюсерами и от примирения. Блогер прилюдно унизил светскую львицу, указав на эту несостыковку.

"Возможно, вы не знали, но Собчак принесла в интернет свой любимый "Дом-2" и организовала здесь свой локальный филиал с этими скандалами, срачами по тактике ножа в спину", – раскритиковал Баженов Ксению Собчак. "Все мы без вас бы пропали. С такими друзьями как вы, никакие враги не нужны", – заявил он, выразив надежду, что они больше никогда не пересекутся.

Примечательно, что Ксения Собчак пока не отреагировала на скандальное видео на YouTube-канале BadComedian. Его успели посмотреть уже более 466 тысяч раз.