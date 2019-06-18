Ксения Собчак озверела из-за обвинений в убийстве

Ксения Собчак снова в центре скандала. На этот раз она пытается привлечь внимание к делу сестер Хачатурян.

Звезда впервые услышала о резонансном деле прошлой осенью. Ксения Собчак была уверена, что этот случай заставит чиновников пересмотреть закон о домашнем насилии. Сейчас теледива понимает, как сильно она ошибалась. "В России творится много несправедливости, но иногда происходит такое, от чего волосы встают на голове дыбом", – описала случившееся Собчак в своем Telegram-канале.

Ксения призвала всех здравомыслящих людей встать на защиту сестер Хачатурян. Также она попросила армянскую диаспору отказаться от позиции "армянский мужчина не мог так поступить, это клевета". "Мы не должны допустить, чтобы жертвы были признаны виновными. Мы должны добиться их освобождения", – обратилась к подписчикам знаменитость.

По ее мнению, наказать надо представителей Департамента образования и работников социальной защиты, которые годами закрывали глаза происходящее. Они упорно не замечали, что сестры не ходили в школу и подвергались насилию.

"Никто не учел, что девочки боролись за свою жизнь, что у них фактически не было другого выбора. Если сестер Хачатурян посадят по вменяемой им статье – это будет позор российскому правосудию!" – заявила Собчак.

Напомним, что девушкам вменяют убийство отца по предварительному сговору. Им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Согласно материалам уголовного дела, отец подвергал сексуальному, психическому и физическому насилию трех сестер Хачатурян. Их мать он долгие годы избивал и унижал, а в итоге выгнал из дома. Прошлой осенью мужчина снова поднял руку на одну из дочерей, но остальные встали на ее защиту. Глава семьи был убит.