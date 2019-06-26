"Насилие и инцест": Собчак сорвалась на мат из-за дерзкой провокации
Поводом для возмущения Ксении Собчак стал пикет у здания суда, где слушается дело сестер Хачатурян. В Twitter появилась фотография нескольких молодых людей с плакатами, на которых написано: "Убийцы должны сидеть!"
Разгневанная Собчак не сдержалась. "Запомните лица этих ***! Видимо, они поддерживают и домашнее насилие, и инцест", – написала телеведущая.
Под твитом, на который сослалась Собчак, и под ее постом в Telegram-канале "Кровавая барыня" развернулась бурная дискуссия. Большинство подписчиков – на стороне сестер Хачатурян. Их оппоненты уверены, что при желании девушки могли найти другой выход из положения.
Напомним, что тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года в подъезде, возле квартиры на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве задержали трех его дочерей. Девушки утверждали, что пошли на преступление из-за постоянных издевательств отца.
Басманный суд 26 июня рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения сестрам Хачатурян. Она выражается в запрете на определенные действия. Девушки живут в разных квартирах у родственников. Им нельзя пользоваться телефонами и интернетом, выходить на улицу в вечернее и ночное время.
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян до 28 июля. Позже было вынесено решение в отношении двух других. Для них запрет также будет действовать до 28 июля 2019 года, передает телеканал "360".
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