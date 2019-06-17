Собчак поцапалась с Бондарчук из-за фото любовника
Обложку с фотографией звездной пары, сделанной на фестивале "Кинотавр" в Сочи, журнал опубликовал на своей странице в Instagram. Увидев пост, Ксения Собчак возмутилась.
"Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку", – написала Ксения Собчак под снимком. Редакция журнала ответила на негодование знаменитости.
Телеведущей написали, что она вместе с режиссером позировала фотографу журнала на публичном мероприятии. "Герои красивых официальных светских выходов нередко украшают обложки Hello! во всем мире – эту обложку мы сделали с большой любовью к вам", – объяснили сотрудники глянцевого издания.
В ответ Ксения Собчак сообщила, что они с Константином Богомоловым не позировали, а просто пришли вместе на светское мероприятие. При этом звезда подчеркнула, что они ни от кого не скрываются, но и не хотят афишировать свои отношения.
Кроме того, Собчак упомянула, что сама много лет занимала должность главного редактора и знает о необходимости согласовывать обложку с героями фото, даже если это делается "с любовью".
Редакция Hello! не промолчала: Ксении Собчак сообщили, что издание является еженедельным и обложки не согласуются с героями, когда речь идет о снимках с подобных светских мероприятий. По словам сотрудников журнала, согласование проходят снимки, сделанные на специальных фотосессиях.
Главный редактор Hello! Светлана Бондарчук пока не прокомментировала ситуацию. Ряд пользователей соцсетей встали на сторону журнала и посоветовали Ксении Собчак "сидеть дома", если она не хочет лишнего внимания.
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