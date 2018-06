"Прикинулась дурочкой": Трамп в бешенстве из-за провокации жены

Первая леди США наделала немало шума, надев куртку Zara с провокационной надписью во время визита в центр временного содержания детей-мигрантов. Считалось, что это был камень в огород "лживых медиа", которые мозолят глаза Меланье, однако теперь всплыла иная версия произошедшего.

Источник, близкий к первой леди США, заявил, что она надела провокационную вещь, чтобы позлить мужа. Он добавил, что Меланье удалось добиться желаемой реакции, передает HollywoodLife.

Сообщается, что Трамп принял надпись на свой счет, вышел из себя и потребовал от жены объяснений. "Она притворилась дурочкой и ответила, что просто взяла вещь из гардероба, не зная, что на ней написано", – рассказал инсайдер.

По версии источника, Меланья хотела унизить мужа и выразить протест так называемой политике "нулевой терпимости", из-за которой детей мигрантов отбирают у родителей и помещают в специальные центры. Первая леди якобы подозревала, чем может обернуться ее выходка, но все равно решилась на этот шаг.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!