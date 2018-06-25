"Прикинулась дурочкой": Трамп в бешенстве из-за провокации жены

Громкий скандал вокруг куртки Меланьи Трамп не утихает до сих пор. По словам источников, президент США увидел в надписи "Мне реально все равно" послание, адресованное личное ему.

Первая леди США наделала немало шума, надев куртку Zara с провокационной надписью во время визита в центр временного содержания детей-мигрантов. Считалось, что это был камень в огород "лживых медиа", которые мозолят глаза Меланье, однако теперь всплыла иная версия произошедшего.

Источник, близкий к первой леди США, заявил, что она надела провокационную вещь, чтобы позлить мужа. Он добавил, что Меланье удалось добиться желаемой реакции, передает HollywoodLife.

Сообщается, что Трамп принял надпись на свой счет, вышел из себя и потребовал от жены объяснений. "Она притворилась дурочкой и ответила, что просто взяла вещь из гардероба, не зная, что на ней написано", – рассказал инсайдер.

По версии источника, Меланья хотела унизить мужа и выразить протест так называемой политике "нулевой терпимости", из-за которой детей мигрантов отбирают у родителей и помещают в специальные центры. Первая леди якобы подозревала, чем может обернуться ее выходка, но все равно решилась на этот шаг.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2018 г.

Ранеее Меланья Трамп очередной раз подверглась жесткой критике за крайне эксцентричный наряд. Супруга американского лидера выбрала для поездки в центр содержания детей нелегальных мигрантов куртку с надписью "На самом деле мне плевать. А вам?".

Белому дому пришлось заверить, что никакого подтекста в наряде первой леди не было. Дональд Трамп лично включился в дискуссию. "Надпись на спине куртки Меланьи касается фейковых СМИ. Меланья уже узнала, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!" – написал президент в Twitter.