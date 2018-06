Трамп оправдался за оскорбительный плевок жены в мигрантов

Меланья Трамп в очередной раз подверглась жесткой критике за крайне эксцентричный наряд. Супруга американского лидера выбрала для поездки в центр содержания детей нелегальных мигрантов куртку с надписью: "На самом деле мне плевать. А вам?"

Провокационный принт вызвал шквал негодования на просторах интернета и в прессе, передает CNN. "На кого ей плевать? На многострадальных детей нелегалов или на всех американцев? Статус Меланьи не позволяет ей вести себя подобным образом", – написали недовольные.

Белому дому пришлось заверить, что никакого подтекста в наряде дивы не было. Дональд Трамп лично включился в дискуссию. "Надпись на спине куртки Меланьи касается фейковых СМИ. Меланья уже узнала, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!" – уточнил президент в Twitter.

Позже удалось выяснить, что зеленая ветровка с такой надписью была куплена Меланьей в магазине Zara за 39 долларов. Представители бренда не прокомментировали ситуацию.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!