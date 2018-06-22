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Общество

Трамп оправдался за оскорбительный плевок жены в мигрантов

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Меланья Трамп оконфузилась на встрече с детьми нелегальных мигрантов, заявившись к ним в непотребном виде. Мужу пришлось объяснять поступок первой леди США. 
прочитано 967 раз

Меланья Трамп в очередной раз подверглась жесткой критике за крайне эксцентричный наряд. Супруга американского лидера выбрала для поездки в центр содержания детей нелегальных мигрантов куртку с надписью: "На самом деле мне плевать. А вам?"

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Меланья Трамп фотомодель, дизайнер

Провокационный принт вызвал шквал негодования на просторах интернета и в прессе, передает CNN. "На кого ей плевать? На многострадальных детей нелегалов или на всех американцев? Статус Меланьи не позволяет ей вести себя подобным образом", – написали недовольные.

Белому дому пришлось заверить, что никакого подтекста в наряде дивы не было. Дональд Трамп лично включился в дискуссию. "Надпись на спине куртки Меланьи касается фейковых СМИ. Меланья уже узнала, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!" – уточнил президент в Twitter.

Позже удалось выяснить, что зеленая ветровка с такой надписью была куплена Меланьей в магазине Zara за 39 долларов. Представители бренда не прокомментировали ситуацию.

Супруга президента многократно подвергалась критике за выбор одежды. Так, пользователи Сети и журналисты набросились на диву с нелестными словами, когда она отправилась в пострадавшие от урагана районы в туфлях на шпильках.

СМИ активно обсуждают и семейную жизнь Трампов на фоне слухов о супружеской неверности президента. Не так давно порноактриса Стефани Клиффорд заявила, что более десяти лет назад провела с ним ночь и получила за молчание 150 тысяч долларов.

Автор: Михаил Вштанов22 июня 2018, 09:20
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Самые провокационные фото Мелании Трамп

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