Меланью Трамп уличили в связи с охранником

Писательница Моника Бирн опубликовала в своем Twitter-аккаунте серию разоблачительных постов об отношениях президентской четы, сообщает BallerAlert. "Говорят, на протяжении многих лет Меланья встречалась с начальником охраны ювелирного магазина Tiffany & Co, расположенного в фойе небоскреба Trump Tower", – рассказала она.

По словам американки, журналистам стоит разобраться в этом: "У Дональда и Меланьи – соглашение (полагаю, письменное), согласно которому они должны были подать на развод в случае провала Трампа на выборах. Но он победил. Теперь им нужно пересмотреть контракт. Она "заперта" в этом браке, пока Трамп – президент".

"Да, я небеспристрастна, – подчеркнула Бирн. – Я хочу, чтобы 45-й президент США и вся его жалкая семья вышла из строя. Среди них нет невиновных, включая даже ту, которая прекрасна".

Писательница не раскрыла свои источники и признала, что все это слухи. Однако теперь якобы понятно, почему Меланья так долго не покидала Нью-Йорк.

Novelist claims #MelaniaTrump is cheating on #DonaldTrump with the head of security at #Tiffanys pic.twitter.com/SpLZncKNmf