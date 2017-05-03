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Общество

Меланья Трамп подогрела слухи о разводе

Дональд и Меланья Трамп. Фото: Aaron P. Bernstein/Gettyimages.ru
Первая леди США неожиданно подогрела слухи о разладе семейной жизни. Меланья Трамп лайкнула пост, в котором говорится о том, что между ней и Дональдом Трампом выросла стена.
прочитано 571 раз

"Кажется, единственная стена, которую может построить Дональд Трамп, – это стена между ним и Меланьей Трамп", – написал в Twitter Энди Острой, маркетолог и продюсер из Нью-Йорка. Каково же было удивление пользователя, когда его язвительный пост лайкнула первая леди США. 

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Лайк был поставлен из личного аккаунта Меланьи, передает New York Post. Инцидент вызвал бурную реакцию у пользователей соцсетей. Многие резонно предположили, что страничку первой леди в Twitter взломали. 

Другие решили, что лайк – знак того, что президент США и его супруга находятся на грани развода. "Бедняжка, она, наверное, ищет помощи", "Возможно, Трамп угрожает жене депортацией?", "Меланья, Вы так пытаетесь нам что-то сообщить?" – написали обеспокоенные комментаторы. Некоторые предположили, что первая леди решила потроллить обитателей Сети. 

Слухи о разладе в отношениях Трампа и его супруги появились после его инаугурации в январе 2017 года. Журналисты и интернет-пользователи обратили внимание на то, что Меланья выглядит рядом с мужем несчастной.

Позже появилась информация о том, что первая леди не переехала с супругом в Белый дом, а осталась жить в Нью-Йорке. Недавно анонимный источник рассказал журналистам, что Меланья старается не ночевать в одном доме с Дональдом, а если это и происходит, то спят они в разных комнатах. 

Автор: Рудольф Великолепный3 мая 2017, 08:36
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