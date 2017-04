Меланья Трамп ткнула растерявшегося на публике мужа

Видеозапись с церемонии исполнения гимна Соединенных Штатов опубликовала журналистка телеканала CNN Даниелла Диаз. На вырезанном фрагменте трансляции видно, что Дональд Трамп нарушил традицию и не положил руку на грудь, когда заиграла музыка, передает "Газета.ру".

В это время рядом с американским президентом находились его супруга Меланья и сын Бэррон. Первая леди Соединенных Штатов, заметив оплошность мужа, ткнула его в руку, чтобы тот заметил свою оплошность.

Спустя несколько секунд Дональд Трамп все же приложил руку к груди. Несмотря на то, что Меланья пыталась исправить сложившуюся ситуацию как можно более незаметно, журналисты и пользователи соцсетей все же заметили ошибку президента.

Между тем в соцсетях обсуждают еще один провокационный поступок главы Соединенных Штатов на пасхальной церемонии. Мальчик попросил Дональда Трампа оставить автограф на его красной кепке. Президент расписался на бейсболке, после чего подбросил головной убор в воздух.

A kid asks Trump to sign his hat at the White House Easter Egg Roll. The president signs ... and then tosses the hat into the crowd. pic.twitter.com/7ExdhpO97H