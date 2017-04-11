У смертника Джалилова нашли турецкое прошлое

Выяснились новые подробности о смертнике Акбаржоне Джалилове, который устроил теракт в метро Санкт-Петербурга. Оказалось что в декабре 2016 года он был депортирован из Турции.

Известно, что турецкие власти занесли Джалилова в черный список, однако на территории страны он оставался еще около года. В декабре прошлого года его депортировали, сообщает Yeni Akit. При этом издание не уточняет, был ли Джалилов уличен в связях с террористическими организациями.

Кроме того, стало известно, когда он стал приверженцем радикальных исламистских взглядов. По всей видимости, в ряды запрещенной террористической организации Джалилов вступил в 2015 году.

Тогда в московское отделение Главного управления по противодействию экстремизму МВД на Акбаржона и еще шесть человек поступило заявление по факту призывов к терроризму и угроз. В соцсетях Джалилов и его знакомые заявляли, что неверные "умоются кровью", пишет РБК со ссылкой на источник в управлении Следственного комитета по Петербургу.



Напомним, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов совершил самоподрыв 3 апреля 2017 года в тоннеле петербургского метро между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт.

Трагедия унесла жизни 14 человек, более 60 пострадали. Позже работники метро обнаружили бомбу на станции "Площадь Восстания", к счастью, устройство не успело сработать.

Известно, что 22-летний смертник был гражданином России. В Санкт-Петербурге он прожил около шести лет. По предварительным данным, молодой человек состоял в одной из запрещенных в России экстремистских религиозных организаций, которая была связана с "ИГ".

Следователи предполагают, что Джалилов сам изготовил бомбу. На данный момент арестованы восемь человек, подозреваемых в причастности к организации теракта. Расследование трагедии продолжается.