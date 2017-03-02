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Общество

Названы самые опасные заболевания кожи

Фото: GLOBAL LOOK press\Chris Robbins
Американские врачи перечислили самые опасные для человека кожные заболевания. При чем, большинство недугов из этого списка способны привести даже к инвалидности.

Продолжение: Найдена связь между метаболизмом и процессом старения
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Исследователи составили перечень недугов на основе более четырех тысяч медицинских источников по всему миру. В список наиболее коварных заболеваний кожи вошли: дерматит, угревая сыпь, крапивница, псориаз, вирусные заболевания кожи, грибковые инфекции, чесотка, меланома, пиодермия, рак кожи (кроме меланомы), пролежни, а также очаговая алопеция. По информации авторов перечня, кожные заболевания являются четвертой ведущей причиной инвалидности, уступая только анемии, туберкулезу и заболеваниям органов чувств. 

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 Здоровье

Сюжеты Здоровье

Медики подчеркивают, что кожные болезни опасны не только тем, что приводят к обезвоживанию и вызывают психологический дискомфорт. "Часто дерматологические недуги являются признаками системной поломки организма", – цитирует одного из авторов работы, Роберта Делавалле Eurek Alert. 

Ученые подчеркивают, что некоторые из этих заболеваний тесно привязаны к определенному региону, пишет Lenta.ru. Так, например, рак кожи распространен в США, а в Индии и Китае это заболевание встречается гораздо реже.

Чесотка чаще всего наблюдается у людей, проживающих на островах в южной части Тихого океана и в Африке. Авторы исследования надеются, что их работа привлечет внимание мирового научного сообщества и поможет ему скорректировать свои приоритеты в пользу решения наиболее актуальной проблемы кожных болезней. 

Автор: Светлана Сидорчук2 марта 2017, 12:04

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