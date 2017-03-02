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Общество

Минздрав создает "список боли"

Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Вице-премьер Ольга Голодец дала главе Минздрава Веронике Скворцовой поручение сформировать список больных, нуждающихся в наркотических и психотропных препаратов, а также лиц, которым необходима паллиативная медпомощь. Измерять уровень боли для выявления необходимости выписать мощное лекарство будут с помощью специальной шкалы.

Продолжение: Названы самые опасные заболевания кожи
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В структуру разрабатываемой электронной карты пациента войдет модуль по диагностированию болевого синдрома, сообщает газета "Известия". Согласно концепции специального устройства, медик по результатам осмотра будет вносить в него данные, полученные от пациента, а модуль определит фактический уровень боли пациента и предложит план лечения, вплоть до графика приема конкретного препарата.

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Таким образом врачи смогут избежать субъективной оценки пациентом силы испытываемых болевых ощущений. По словам эксперта Георгия Новикова, сейчас медики используют различные шкалы, которые оценивают интенсивность боли по баллам, от одного до пяти или десяти. Также применяется вербальная диагностика: нет боли, умеренная, сильная, нестерпимая.

"Вообще интенсивность боли можно определить по продолжительности ночного сна пациента. Если пациент жалуется на нестерпимую боль, но всю ночь спал, видимо, все-таки это его субъективное впечатление, а объективно у него не сильная и не нестерпимая боль, а умеренная", – рассказал он.

Также он отметил, что новые технологии помогут медикам лучше ориентироваться в терапии хронической боли и расширить возможности терапии. "Если оценочные шкалы будут внедрены, любой врач лечебной специальности будет в этом разбираться. И даже если сам будет не в состоянии оказать помощь, то сможет отправить пациента к другим специалистам", – заключил он.

Более того, разрабатываемый модуль сможет развеять сомнения медиков, боящихся лишний раз выписывать наркотический препарат. Член совета по попечительству Петр Родионов заявил, что страх ответственности за подобную ошибку сейчас является одной из ключевых проблем.

"В представлении врача любое, даже незначительное нарушение правил работы с такими препаратами может закончиться уголовным преследованием. Поэтому врачи не хотят брать на себя ответственность, иногда даже пытаются отговорить от приема наркотических анальгетиков", – рассказал Родионов. Отметим, что с 2010 по 2015 год было возбуждено 153 подобных уголовных дела.

Напомним, по мнению экспертов, необходимое обезболивающее в России получает лишь малая часть тех, кто в нем действительно нуждается. При этом, по данным Росздравнадзора, их число в 2016 году выросло на 46%, а число аптек и медицинских организаций, отпускающих наркотические препараты, увеличилось на 36%.

Автор: Олег Шивалов2 марта 2017, 10:46

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