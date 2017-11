Захарова опозорилась в прямом эфире

В прямом эфире Захарова предложила вспомнить "феерические фотографии, как в Белом доме принимали бен Ладена". По ее словам, американские власти пытались представить миру террориста как новую демократическую силу в Афганистане. Однако журналисты отметили, что ни приема бен Ладена, ни снимков с ним в Белом доме никогда не было.

В Сети действительно есть фото, где ему пожимает руку Хиллари Клинтон, но это результат монтажа, а не внешнеполитической беспринципности США. Фальшивка появилась во время предвыборной гонки, чтобы дискредитировать политика, сообщает "Московский комсомолец".

Hillary Clinton going for the terrorist vote.... #Election2016 #Benghazi pic.twitter.com/1FD7TaBBi7

Голова международного террориста "приделана" к телу исполнителя индийской музыки Шубхашиша Мухерджи. Более того, кадр сделан не в Белом доме, а в гостинице Fairmont. Фотографии можно увидеть на официальном сайте певца.

Впрочем, существуют свидетельства того, что американские СМИ действительно позиционировали основателя запрещенной в России группировки "Аль-Каида" как борца за свободу и сильного лидера для Афганистана. В 1993 году в газете The Independent вышла статья об Усаме бен Ладене с заголовком "Антисоветский воин ставит свою армию на путь к миру".

'Anti-Soviet warrior puts his army on the road for peace'. Article from The Independent about Osama Bin Laden. 1993. pic.twitter.com/v6f5paIMrG