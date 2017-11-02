Захарова опозорилась в прямом эфире

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова упомянула о снимке, который якобы доказывает, что Усаму бен Ладена принимали в Белом доме. Найти такой фотографии не удалось.

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