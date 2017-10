Захарова потрясена новым шоу Трампа

Президент США Дональд Трамп верен своей привычке превращать в шоу даже самую серьезную политику. Он признался, что с интересом ожидает публикации секретных документов спецслужб, относящихся к расследованию убийства Джона Кеннеди. Публикация ожидается 26 октября, однако благодаря "утечкам" в СМИ стало известно, что в причастности к покушению на американского лидера пытаются обвинить советский Комитет государственной безопасности.

"На протяжении десятилетий информация засекречивалась. Если даже вокруг этой темы начинают выстраиваться дикие инсинуации в контексте Российской Федерации, то можно только об этом сожалеть – потому что хочется информации, а не дезинформации. Вот так извратить эту тему, я даже не представляю, что такое возможно", – цитирует Захарову ТАСС. Дипломат призналась, что потрясена такой постановкой вопроса.

В 1992 году в Вашингтоне было принято решение опубликовать миллионы страниц документов, часть из которых хранится в ЦРУ и ФБР, через 25 лет – то есть 26 октября 2017 года. Эксперты предполагали, что Трамп не позволит рассекретить эти материалы. Однако президент США, напротив, высказал заинтересованность в обнародовании документов. Это даже обеспокоило некоторые ведомства, которые уже попросили главу государства не публиковать хотя бы часть из них – видимо, особо чувствительных, касающихся методов работы американских спецслужб в 90-х.

Тем не менее Дональд Трамп 25 октября объявил в своем Twitter, что тысячи документов из Национального архива, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди, будут опубликованы в срок.

The long anticipated release of the #JFKFiles will take place tomorrow. So interesting!