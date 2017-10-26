Захарова потрясена новым шоу Трампа

Мария Захарова потрясена. Официального представителя МИД России вывела из равновесия новость о том, что США теперь и в убийстве Кеннеди обвиняют Москву. Захарова не представляет, как можно было "извратить и эту тему".

Президент США Дональд Трамп верен своей привычке превращать в шоу даже самую серьезную политику. Он признался, что с интересом ожидает публикации секретных документов спецслужб, относящихся к расследованию убийства Джона Кеннеди. Публикация ожидается 26 октября, однако благодаря "утечкам" в СМИ стало известно, что в причастности к покушению на американского лидера пытаются обвинить советский Комитет государственной безопасности.

"На протяжении десятилетий информация засекречивалась. Если даже вокруг этой темы начинают выстраиваться дикие инсинуации в контексте Российской Федерации, то можно только об этом сожалеть – потому что хочется информации, а не дезинформации. Вот так извратить эту тему, я даже не представляю, что такое возможно", – цитирует Захарову ТАСС. Дипломат призналась, что потрясена такой постановкой вопроса.

В 1992 году в Вашингтоне было принято решение опубликовать миллионы страниц документов, часть из которых хранится в ЦРУ и ФБР, через 25 лет – то есть 26 октября 2017 года. Эксперты предполагали, что Трамп не позволит рассекретить эти материалы. Однако президент США, напротив, высказал заинтересованность в обнародовании документов. Это даже обеспокоило некоторые ведомства, которые уже попросили главу государства не публиковать хотя бы часть из них – видимо, особо чувствительных, касающихся методов работы американских спецслужб в 90-х.

Тем не менее Дональд Трамп 25 октября объявил в своем Twitter, что тысячи документов из Национального архива, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди, будут опубликованы в срок.

The long anticipated release of the #JFKFiles will take place tomorrow. So interesting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 октября 2017 г.

Американские и европейские СМИ тут же растиражировали все конспирологические теории по поводу покушения, потрясшего Америку 22 ноября 1963 года. В частности, испанская El Pais, да и многие другие издания напечатали "слитую" выдержку из будущей публикации. Если верить их данным, то убийца Джона Кеннеди Ли Харви Освальд контактировал с кубинскими и советскими спецслужбами и даже проходил у них подготовку.

В то же время, как отмечает The New York Times, в заявлениях самого президента США по этому поводу много противоречий. Авторы напоминают: во время предвыборной кампании Дональд Трамп утверждал, что отец его соперника-республиканца Теда Круза был замешан в убийстве Кеннеди. А Роджер Дж. Стоун-младший, советник Трампа, в своей книге обвинил в этом убийстве Линдона Б. Джонсона. "Изо всех президентов с 1963 года именно этот (Трамп) будет меньше всего переживать, если публикация документов нанесет ущерб ЦРУ и ФБР - двум ведомствам, на которые он сейчас очень сердит", – заключает издание.

Мария Захарова, комментируя информацию западных СМИ, назвала ее "дикими инсинуациями". В то же время официальный представитель российского МИДа подчеркнула: публикация очередной части документов, относящихся к убийству Кеннеди, является суверенным делом США. Захарова понимает внимание к этой теме историков и политологов, которые долгие годы пытались добиться правды.