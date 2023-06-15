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Четверг 15 июня

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Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина

Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина
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Георгия Вицина многие ассоциируют с образом Труса из комедий Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс", "Самогонщики", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Но мало кто знает, что знаменитый актер жил очень скоромно, а памятник на его могиле на элитном Ваганьковском кладбище один из самых простых. Да и этого он не хотел...

Вицин долгие годы жил в коммуналке, а когда появилась большая квартира в центре Москвы, то отдал ее дочери Наталье, а сам перебрался в "хрущевку" в Староконюшенном переулке. С 1995 года и до самой смерти актер не снимался в кино. Поклонники, видя нужду кумира, порой предлагали ему еду и деньги. Но он отказывался, поясняя: "Не могу взять, ведь люди последнее отдают".

22 октября 2001 после одного из выступлений в Театре киноактера артиста пришлось госпитализировать в московскую больницу, где он и скончался на 85-м году жизни. После прощания в Доме кино Вицина похоронили на участке 12а на Ваганьково. Нарушим тем самым его последнюю волю. Ведь сам Георгий Михайлович очень просил, чтобы его тело кремировали, а прах развеяли бы в поле Подмосковья.

Об этом же в свое время просила возлюбленная поэта Маяковского Лиля Брик – в завещании распорядилась быть развеянной близ Звенигорода. И обряд был проведен близ села Бушарино Одинцовского районе. Прах контр-адмирала и журналиста Тимура Гайдара, согласно его воле, был развеян с вертолета в 1999 году. Его сын – экономист Егор Гайдар – завещал развеять себя над Каневом в Черкасской области, но эта воля не была исполнена. А писатели-фантасты Аркадий и Борис Стругацкие велели развеять их прах в небе над местом с точным указанными координатами (Аркадий — над Рязанским шоссе, Борис — над Пулковской обсерваторией). Их воля была исполнена.

Фото: Дни.ру

Что же касается Георгий Вицина, то на его могиле стоит скромная мраморная стела с именем, датами жизни и черно-белой фотографией. А в 2009 году рядом похоронили его вторую жену Тамару Вицину – племянницу биолога и селекционера Ивана Мичурина. Но, как говорят на кладбище, дочь знаменитого актера тут давно не видели. Вероятно, сказывается почтенный возраст – Наталье Вициной идет 69-й год...

15 июня 2023, 10:20
Фото: Russian Look / Global Look Press / www.globallookpress.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые яркие роли Георгия Вицина

Роль труса в культовой комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" прославила Георгия Вицина едва ли не на весь мир.
Трус, Балбес и Бывалый покорили зрителей с первого кадра, но Леонид Гайдай подготовил им новый сюрприз: в 1966 году на экраны вышла "Кавказская пленница"
А вот и монтер Мечников из "12 стульев"
В комедии "Бравые парни" Николая Руденко Вицин исполнил главную роль, представ в непривычном для себя образе майора
Пёс Барбос и необычный кросс Экранизация стихотворного фельетона Степана Олейника и сегодня считается настоящим шедевром.
В небольшом деревенском домике старые друзья – Трус, Балбес и Бывалый – изготавливают самогон.
В комедии Константина Воинова "Женитьба Бальзаминова" Георгий Михайлович исполнил главную роль.
Узнаете злого волшебника Андрея Андреевича из "Сказки о потерянном времени"?
В лирической комедии Эльдара Рязанова "Дайте жалобную книгу" Вицину досталась небольшая, но очень выразительная роль заведующего отделом одежды.

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