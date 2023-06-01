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Как выглядит могила разругавшегося перед смертью с дочкой Михаила Пуговкина

Как выглядит могила разругавшегося перед смертью с дочкой Михаила Пуговкина
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13 июля исполнится 100 лет со дня рождения актера театра и кино Михаила Пуговкина. Корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле на Ваганьковском кладбище столицы.

Михаил Пуговкин скончался утром в пятницу, 25 июля 2008 года на 86-м году жизни у себя дома в Москве из-за обострения сахарного диабета. 29 июля он упокоился на 25 участке престижного Ваганьковского кладбище. Согласно последней воле актера, похоронили его рядом Александром Абдуловым, который много помогал ему в последние годы. Друг ушел из жизни от рака в январе того же года.

Кончину Пуговкина сопровождал громкий семейный скандал. Тогда много писали, что все имущество актера было завещано его третьей жене Ирине Лавровой. А дочь от первого брака якобы осталась ни с чем. Мол, такое решение актер принял, поскольку дочь его не навещала, не звонила. И обиженная, она даже не пришла проводить Пуговкина.

В итоге встал вопрос, кому ставить дорогой памятник. У перегрызшихся родственников денег не нашлось, поэтому средства на монумент собирали всем миром. Специально для благотворителей даже была установлена специальная табличка с их фамилиями.

Фото: Дни.ру

1 мая 2009 года на могиле актера открыли оригинальный памятник из темного гранита и чугуна. Он представляет собой мраморную черно-белую киноленту с восемью кадрами из самых известных фильмов с участием Михаила Пуговкина. Всего же он отдал кинематографу более 65 лет, успев сняться более чем в 100 фильмах

1 июня 2023, 18:00
Фото: Ministry of Culture Russia / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Море слез и роз: звезды собираются у гроба Валентина Юдашкина

Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру

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