Ангелы и пальмы: как выглядит могила Талызиной на Ваганьковском кладбище

Ваганьковское кладбище столицы считается одним из самых престижных. Тут покоятся Листьев, Тальков, Высоцкий, Абдулов, Мишулин, Джигарханян... Здесь же находится и могила Талызиной.

Мать Валентины Талызиной – Анастасия Трифоновна Талызина – работала в торговле. Во время войны жила с дочкой в эвакуации в Сибири. Она умерла в январе 1991 года, прожив всего 77 лет. Похоронили ее недалеко от колумбария на Ваганьково. Получилось по Марине Цветаевой:

Мне же вольный сон,

Колокольный звон,

Зори ранние —

На Ваганькове.

Через несколько лет благодарная знаменитая дочь поставила на могиле Анастасии Трифоновны красивый дорогой памятник из серого гранита. И сегодня в любое время года он содержится в идеальной чистоте. Могилу украшает пальма в кадке и фигурка скорбящего ангела.

Примечательно, что, устанавливая памятник, актриса подумала о том, что все мы – не вечные. Поэтому заранее и определилась с местом своего будущего упокоения – оставил место рядом с мамой.

Стоит заметить, что она не единственная, кто так поступил. Елена Этуш заранее поставила на могиле мужа свое совместное с ним фото – хочет лежать рядом с Владимиром Этушем. Леонид Куравлев поставил на могиле умершей в 2012 году жены гранитную плиту, где заранее выбил свое имя. А Народная артистка России Валерия Заклунная за год до смерти установила себе памятник рядом с памятником умершего в 2014 году третьего мужа Александра Мироненко.