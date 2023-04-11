Лужа крови и пена у рта: 10-летний сын Фриске и Шепелева найден после поджога

Чем обернулся праздник сына Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске?

7 апреля 2013 на свет появился единственный сын певицы Жанны Фриске. После смерти артистки мальчик остался жить с отцом Дмитрия Шепелевым, который разорвал все контакты с семьей бывшей возлюбленной. Сегодня Платон не общается ни с бабушкой и дедушкой, ни с тетей Наташей.

В этом году у сына Дмитрия Шепелева первый юбилей — мальчику исполнилось 10 лет. В честь большого события отец и мачеха мальчика устроили праздник — вечеринку с аниматорами и, конечно же, тортом. Именно к лакомству появилось больше всего вопросов.

Совсем недавно в Сети распространились скандалы вокруг детстких игрушек. Некоторые родители считают, что популярные персонажи со страшными зубами и глазами наперекос не несут детям никакой пользы. Возможно, Дмитрий Шепелев не следит за новостями, так как выбрал торт с особым дизайном.

В середине тортика красуется несуразный персонаж с почти выколотыми глазами и открытым ртом с пеной. Вокруг героя — лужа крови, сделанная из красной глазури. Сам же именинник найден рядом с тортом сразу после поджога 10 свечей. Креативно!

В социальных сетях сына Дмитрий Шепелева поздравили и бывшие коллеги Жанны Фриске. Например, Ольга Орлова заявила о желании лично высказать теплые слова мальчику. Все ждут взросления Платона, чтобы возобновить контакты.