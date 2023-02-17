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Фриске с того света проклинает: отлизавший при сыне Шепелев покрутил на камеру вздыбленные соски

Шепелева сняли на камеру.
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После смерти знаменитой певицы Дмитрий Шепелев не оставил попытки обрести личное счастье. Телеведущий начал отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой тоже есть ребенок. И несмотря на то, что пара так и не дошла до ЗАГСа, новоиспеченная возлюбленная уже успела подарить журналисту сына. Так что, воспитывает он теперь не только наследника Жанны Фриске.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

К слову, шоумен очень трепетно относится к приватности в отношение своей новой семьи, поэтому какие-то детали личной жизни выносит на публику редко. Да, и себя он стал показывать не так часто. Поклонникам наверняка не хватает забавных кадров, которые раньше можно было увидеть на странице звезды.

Было время, когда экс-супруг Жанны Фриске показывал, как при сыне отлизал стекло. В игривом настроении Дмитрий Шепелев он прислонялся к нему лицом, губами, языком, корчил рожи... И все это ради того, чтобы развеселить наследника, который был занят личной гигиеной.

Наконец-то поклонники вновь смогли лицезреть своего кумира, который наверняка по традиции их развеселил. "Давно не рассказывал вам о себе", – так подписал журналист снимок, на котором он во время приема пищи покрутил на камеру вздыбленные соски. Не свои, конечно, а искусственные. Рядом с ним стояла тарелка с силуэтом грудастой женщины, а кисть шоумена приняла позу, будто он их стиснул.

Нет сомнений, что сейчас Дмитрий Шепелев проживает лучшую жизнь, а Жанна Фриске с того света, возможно, проклинает вдовца: за фривольное поведение и ругань с родней из-за общего сына.

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2023, 13:40 Источник: Соцсети • Требует проверки
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