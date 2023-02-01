Носит парик и работает на лекарства: брошенную женихом Волочкову раздавила тяжелая болезнь

Вот и отгремел громкий звездный праздник — Анастасии Волочковой теперь 47 лет. Звезда успела и гастроли организовать, и на Мальдивы съездить, и вечеринку закатить. А что еще случилось в жизни балерины в последнее время?
Главная балерина страны рассталась с новым возлюбленным Дмитрием, с которым уже планировала свадьбу. К счастью, брошенную женихом Анастасию успокоило море и солнце. Она даже намекнула поклонникам, что отдыхает совсем не одна.
Вернувшись в Россию, Анастасия Волочкова снялась для обложки журнала. Звездный образ для глянца сильно отличается от привычного лука балерины. Здесь она носит парик и сидит не в шпагате. Кажется, ее все-таки раздавила тяжелая болезнь.
Напомним, что прямо перед Новым годом Волочкова растянула себе мышцы паха. Врачи порекомендовали звезде прислушаться к рекомендациям и дать ножкам отдохнуть. Но не прошло и месяца, а Анастасия поделилась афишей с новым концертом.
Судя по всему, экс-прима Большого театра буквально работает на лекарства. Она даже поделилась новой линейкой коллагена, которую начала вводить в рацион. Все ради скорейшего выздоровления и выхода на большую сцену.