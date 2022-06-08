"Нужна помощь!": сестра покойной Фриске просит деньги на борьбу с раком груди

Наталья Фриске рассказала о страшной болезни в своих соцсетях. На этот раз рак затронул ее двоюродную сестру-косметолога, которая живет на Украине.
"Нашей Танюше нужна помощь!" – опубликовала просьбу о сборе денег сестра Жанны Фриске.
Наталья поведала печальную историю своей родственницы. Рак груди появился у нее еще 11 лет назад, После успешного лечения пациентка вошла в стадию ремиссии, теперь же произошел рецидив – рак вернулся с метастазами в позвоночнике и в печени. Татьяне требуется срочное лечение.
Подавленная Фриске рассказала, что они с родственниками сейчас ищут любые способы помощи для больной сестры, ведь женщина еще молодая и очень хочет жить. Речь идет не только о сборе денег на лечение, Наталья рассматривает и возможные варианты транспортировки родственницы в Россию для лечения. Если же отечественные врачи не возьмутся лечить пациентку, возможно, придется даже везти ее в Израиль.
"Очень хочется помочь," – печально призналась Наталья, разместившая просьбу о сборе средств.
Напомним, что семья Фриске уже прошла тяжкое испытание раком. В 2015 году родным пришлось похоронить певицу, у которой диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга – вылечить Жанну Фриске, к сожалению, так и не удалось.