"Диагноз – ДЦП": родившая дочь из пробирки Фриске просит деньги на лечение

Сестра Жанны Фриске давно мечтала родить ребенка, однако забеременеть естественным путем у женщины не получалось, поэтому она прибегнула к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Малышка появилась на свет этой весной. Счастливая Наталья наслаждается материнством, публикуя снимки дочери в социальных сетях.
Имея собственного ребенка, Фриске в большей степени осознает, какое горе испытывают родители, чьи дети не могут полноценно радоваться жизни. Одной семье, которая столкнулась с трудностями, Наталья решила помочь, сделав публикацию в своем аккаунте. Она разместила фотографию девочки, которая нуждается в лечении, а также номер банковской карты ее матери для перевода денежных средств. "Диагноз – ДЦП, эпилепсия", – гласит подпись на снимке ребенка.
Напомним, Наталья тщательно выбирала имя зачатой в пробирке дочери. В итоге брюнетка остановилась на довольно необычном варианте. "Знакомьтесь, моя маленькая вселенная, Фриске Луна Александровна", – писала сестра покойной певицы в Сети.
Кстати, недавно сестра Жанны Фриске ужаснула народ внешним видом. Поклонники заметили, что Наталья после родов изменилась. В частности, они обратили внимание на отечное состояние женщины. Подробнее об этом писали "Дни.ру".