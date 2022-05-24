"Как Жанна": вид прибегнувшей к ЭКО сестры Фриске вогнал народ в дрожь

Все знают, что при жизни Жанна Фриске прибегнула к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Во время беременности певице диагностировали онкологию, которую она отказалась лечить из-за страха причинить вред развивающемуся в утробе ребенку. В 2015 году артистка умерла.
До сих пор неизвестно, была ли связь между процедурой и болезнью, однако те события остались глубоко в памяти поклонников семейства Фриске. Взглянув на свежий снимок недавно родившей сестры покойной певицы, народ задрожал. "Как Жанна", – заметил один из интернет-пользователи.
Люди удивились тому, что сейчас Наталья, сделавшая ЭКО, выглядит точно так же, как и ее родственница, когда та узнала о проблемах со здоровьем. "Отечность... Это из-за экстракорпорального оплодотворения?", "Ой, только бы все было в дальнейшем хорошо", – пишут вогнанные в дрожь поклонники.
Напомним, в начале апреля сестра Жанны Фриске родила дочь. Наталья назвала малышку Луной (ударение на первый слог). Брюнетка призналась, что долго выбирала имя для наследницы, хотела, чтобы оно подходило новорожденной девочке. Подробнее об этом писали "Дни.ру".