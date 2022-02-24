"Я его не люблю": обрюхаченная вне брака Фриске плюнула в нервирующего отца ребенка

Наталия Фриске готовится стать мамой. Но беременность – это время не только токсикоза, но и откровений. Сестра покойной Жанны Фриске рассказала, почему решила рожать без мужа и зачем ей нужна служанка.

Наталия Фриске решила стать матерью-одиночкой. "Мы расстались (с отцом ребенка – Прим. ред.), потому что мы разные, и мне с ним некомфортно, – пояснила она причину разрыва с любовником. – Я его не люблю. Да он знает".

При этом досужие слухи, что-де мужчина поматросил ее и бросил Наталия Фриске отвергает. "Я ушла от него, и не жалею, – радуется она. – У меня была суперспокойная беременность, а пока была с ним, были одни нервы. Сегодня мы не общаемся".

Она специально подчеркнула, что любимого мужчины у нее сейчас нет и в отношениях она не состоит: "Я не замужем, больше не хочу туда, не знаю, что должно произойти, чтобы я снова вышла замуж".

Фриске сегодня больше волнует не отсутствие отца у будущего малыша, а собственная физиология. "У меня был токсикоз, – сообщила она. – Не ярко выраженный, но было просто неприятно чувствовать запахи некоторые, и до сих пор запах лука свежего прямо "фу!"

Рассказала она и об изменившемся весе. "Я сначала очень переживала, а теперь забила, набрала 15 килограммов и чувствую себя чудесно, – заверила она. – У всех организм разный, просто надо прислушиваться к себе".

Рожать Фриске решила в России. "Так как нет мужа, буду рожать с доулой", – сообщила она подписчикам в "Инстаграме". Доула переводится как "служанка". Это обученные компаньонки, которые не являются профессионалами в области здравоохранения и нужны для поддержки другого человека. В отличие от акушерок они не используют медицинских методов, а оказывают женщинам психологическую, информационную и практическую помощь. Проще говоря, держат за руку и твердят "ты молодец", пока медперсонал сосредоточен на ребенке. Стоит такая услуга в Москве от 20 до 35 тысяч.