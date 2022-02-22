"Гнилые и мерзкие людишки": с возмущенной Фриске на сносях случилась истерика

Подлые журналисты уже несколько раз в сладость ожидания Наталией Фриске ребенка добавляли ложку дегтя. То раньше времени раструбят всем о ее беременности и испортят сюрприз стране, то станут выдвигать досужие домыслы о том, кто же обрюхатил не состоящую в законном браке младшую дочь Владимира Фриске. А теперь и вовсе репортеры стали по снимку зародыша пытаться определить его пол! В матку готовы залезть с камерой!
Поскольку половые признаки формируются только на 11-13 неделе, установить гендерную принадлежность младенца репортеры не смогли, поэтому и написали, что мол, "не то сын, не то дочь".
Эта фраза, очевидно, и взбесила беременную Наташу. "Какие же вы гнилые и мерзкие людишки!" – кричит возмущенная Фриске. Она считает, что "писать мерзкие заголовки" – низость. А вот показывать всем побывавшие в моче тест-полоски на беременность – это и есть счастье.
Но это она зря – нервничать в таком положении никак нельзя. Спокойствие, только спокойствие! Как советовал профессор Преображенский в повести Булгакова: "Не читайте до обеда советских газет. Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно".
Тем более, у нее уже был печальный опыт – сестра Жанны прежде пыталась стать мамой. "Когда умерла сестра, Наталья уже была беременна, и все события приняла близко к сердцу, из-за чего и случилась трагедия — она потеряла ребенка", – рассказал в эфире НТВ ее отец.