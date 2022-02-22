"Гнилые и мерзкие людишки": с возмущенной Фриске на сносях случилась истерика

Когда Наталия Фриске на своей странице в "Инстаграм" опубликовала сделанный при помощи УЗИ снимок 8-недельного эмбриона, то, вероятно, думала, что вся страна умилится, прослезится и восхитится. Но циничная "желтая" пресса, утратившая, кажется, способность к эмпатии, все опять испортила. Чем довела сестру Жанны Фриске до истерики.



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