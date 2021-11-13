"Я не кололась!": В резко сдавшей пациентке больницы признали Фриске

Знаменитая певица Жанна Фриске умирала долго и мучительно. Деньги на ее лечение собирали всей страной. Все понимали, что рак мозга — это приговор, но надежда на выздоровление звезды не угасала. В 2015 году артистки не стало, тогда в Сети стала особенно популярна ее младшая сестра Наталья. Здоровью женщины тоже стали уделять повышенное внимание, переживая, что онкология доберется и до нее.
На днях Фриске-младшая опубликовала в инстаграм-истории шокирующую фотографию, где изображена рука на больничной койке, а в вену помещена игла. "Полностью здоровый человек после прививки из поликлиник и больниц не вылезает! Упало зрение и кровь как смола густая стала", — написала сестра звезды.
Народ массово решил, что женщина вакцинировалась и загремела в клинику в ужасном состоянии. В резко сдавшей пациентке признали Наталью Фриске. Однако вскоре брюнетка развеяла этот миф. "Я не кололась! Это моя знакомая!", — заверила народ родственница Жанны Фриске.
Наталья отметила, что угодившая в беду женщина привилась из-за нужды, так как одна воспитывает двоих детей и другого выхода не нашла. По данным сестры Жанны Фриске, вакцинированную забрала скорая помощь из поликлиники. Мать-одиночка упала в обморок прямо в медучреждении.