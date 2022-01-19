Шепелев вызвал ажиотаж домашним видео с сыном

Обычно телеведущий не любит раскрывать детали личной жизни. Но с рождением Тихона он стал делать это все чаще. Так, в своем инстаграм-аккаунте шоумен разместил умилительный ролик, в котором учит малыша ходить. И у мальчика это неплохо получается.
Дмитрий Шепелев попросил аудиторию приготовить свои "сердечки". Трогательное видео вызвало настоящий ажиотаж. Восхищенные фолловеры наперебой принялись комментировать кадры. Некоторые отметили, что не ожидали увидеть, что сын ведущего так рано начнет ходить.
"Умничка!", "Милота", "Какая сладость", – высказались пользователи соцсети. Также многие из них увидели, что у Тихона нет на одной ножке носка. Они предположили, что ребенок потерял его по дороге.
Напомним, что Дмитрий Шепелев впервые показал общественности лицо младшего сына Тихона. Мальчик родился 26 марта минувшего года в Москве. Примечательно, что телеведущий является прекрасным отцом. Он никогда не скрывал, что обожает своих наследников. Помимо Тихона и сына Платона от покойной Жанны Фриске шоумен воспитывает дочь избранницы (Екатерины Тулуповой) Ладу от предыдущих отношений.