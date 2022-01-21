"Я хочу сдохнуть": Похоронивший жену Шепелев поседел на всю голову

Совсем скоро бывшему избраннику Жанны Фриске стукнет 39 лет. Мужчина пережил немало на своем веку, узнав и про боль, и про слезы. На его глазах любимая женщина боролась с раком мозга и проиграла этот поединок. После похорон супруги и череды невзгод Дмитрий Шепелев все же сумел обрести личное счастье — второй раз женился и снова стал отцом.
Однако внутренние терзания до сих пор не покидают телеведущего. Накануне дня рождения он признался фанатам, что хочет закрыться в бане, избегая звонков и непривычного внимания. Личный праздник 25 января он не любит и переносит тяжело. Дмитрий Шепелев предпочел бы вообще не просыпаться в эту дату.
В "Инстаграм" некоторые поклонники заявили шоумену, что тоже терпеть не могут дни рождения. "Я хочу сдохнуть прям в др", "Ура, я не одна такая", "Не странно, у меня так всю жизнь", — написали комментаторы Дмитрию Шепелеву.
Вскоре телеведущий предоставил фанатам еще один повод для обсуждений. В личном блоге он разместил фото с радикально измененной внешностью. Мужчина покрасил волосы в бледно-серый цвет. Теперь он выглядит так, будто поседел на всю голову. Визуально имидж прибавил шоумену десяток лет.
"Как вам мой новый цвет?"— поинтересовался Дмитрий Шепелев.