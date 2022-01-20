Экс-любовник покойной Фриске заикнулся о половой инфекции: Лечили хламидии

Телеведущий в "Сторис" инстаграм-аккаунта поделился, что на четверг у него была назначена встреча, однако случиться ей суждено не было. Дмитрию Шепелеву позвонил товарищ и сообщил, что у него случился контакт с "ковидником".
"Вот я и подумал: в какое удивительное время мы живем. Раньше после контакта лечили хламидии, а сегодня ковид", – отметил бывший любовник покойной Жанны Фриске. В Сети народ слегка удивился сравнению телеведущего. Народ считает, что подобные параллели неуместны. Некоторые же отметили, что сравнение пришло в голову Дмитрия Шепелева неспроста – видимо, знает, о чем говорит.
Напомним, не так давно телеведущий впервые опубликовал снимок своего младшего сына Тихона, который появился на свет в союзе с дизайнером Екатериной Тулуповой. Публика ахнула, увидев ребенка! Мальчик оказался невероятно похож на старшего сына Дмитрия Шепелева. Некоторые даже усмотрели в этом связь с покойной Жанной Фриске.
Стоит отметить, что телеведущий трепетно оберегает личную жизнь. Лишь недавно он начал показывать в соцсетях снимки Платона. По словам Шепелева, сын сгоревшей от рака Фриске растет ярким, умным и талантливым мальчиком. Правда, родственники экс-солистки "Блестящих" до сих пор не имеют возможности видеться с мальчиком. Отец певицы надеется, что ситуация изменится, когда внук подрастет.