"Запереться с банщиком": Возбужденный Шепелев рассказал о тайных желаниях

Дмитрий Шепелев готовится к своему дню рождения.

Артист в своем блоге поделился мыслями насчет грядущего праздника. Дмитрий признался, что никогда не любил этот день и хотел бы проснуться уже сразу на следующий день. "Не знаю, может, в баню пойти прямо с утра? Запереться там с веником, клюквенным морсом и банщиком? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – озвучил Шепелев тайные желания на свой праздник.

Естественно, артисту придется весь день принимать поздравления и веселиться с друзьями, хотя ему это, по всей видимости, дастся нелегко. Подписчики поддержали артиста и поделились своими мыслями.

"Аналогично, у меня же тоже скоро-но я как обычно, в Италии", "Идеально - уехать в Европу (Амстердам, Лондон, Брюгге), гулять-гулять-гулять, и вместо звонков отвечать на сообщения в вотсап", "В домике среди леса с горячей печкой, камином и нет сотовой связи, рядом семья", "Дмитрий, прям все про меня, не люблю и тоже хочу проснуться на следующий день", "Я тоже не люблю внимание в День рождения", "Уезжаю в путешествие, ставлю значок самолета и принимаю поздравления только онлайн. Благодарю в сообщениях) это гораздо комфортнее", – написали комментаторы.