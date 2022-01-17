Фриске шокировала видом утыканного проводами отца

Сестра артистки Наталья Фриске сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что ее отцу и матери потребовалась помощь специалистов. Она опубликовала в "Сторис" шокирующие кадры, на которых видно, как Владимиру Борисовичу делают процедуры для поддержания жизненного тонуса.
Дочь сняла отца с проводами на спине и с банками. По словам Натальи Фриске, лечение понадобилось и ее матери. Женщине сделали специальный массаж. Наталья Фриске очень внимательно и трепетно относится к родителям. Также она чтит память покойной сестры.
Каждый год в день ее рождения и смерти Наталья Фриске посвящает покойной звезде трогательные слова, признаваясь, что скучает по ней. Напомним, артистка умерла в 2015 году. Исполнительница боролась с раком головного мозга. Страшный диагноз ей поставили весной 2013 года, вскоре после того, как она родила сына Платона.
После кончины Жанны Фриске ребенок остался с отцом – телеведущим Дмитрием Шепелевым. К сожалению, у шоумена сложились очень плохие отношения с семьей певицы. Родители артистки жалуются, что ведущий не дает им видеться и общаться с внуком. Они видели мальчика считанное число раз.