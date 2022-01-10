Всплыл кадр раскорячившейся Фриске с высунутым языком

Сестра Жанны Фриске очень любит теплую погоду. И сейчас, во время зимних холодов, она очень скучает по солнечным дням. Об этом она рассказала в своем "Инстаграм", выложив фотографию, на которой она запечатлена летом.
На снимке Наталья позирует с какой-то женщиной. Раскорячившись, она сидит на катере, надета на ней только верхняя часть гидрокостюма, напоминающая боди. Также Фриске игриво высунула язык, выражая радостные эмоции. Вероятно, кадр был сделан после вейксерфинга – это катание на доске за следующим вперед катером. Под фотографией сестра бывшей участницы группы "Блестящие" написала, что очень хочет лето и снова встать на доску.
Подписчики оценили новый пост Натальи и похвалили ее за красоту и спортивную форму. Женщину засыпали комплиментами, назвав и красоткой, и куколкой. Также один из фолловеров отметил, что тоже хочет улететь куда-то от зимних холодов. "А меня можно из Москвы куда-нибудь телепортировать...", – написал комментаторов. Фриске согласилась с этим мнением и ответила: "Меня с собой забери".
Напомним, что Наталья до сих пор не может смириться со смертью сестры Жанны. Так, недавно она рассказала, что до сих пор приходит в старую квартиру певицы.