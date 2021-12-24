"Боль и обиды": Что скрывала Фриске на смертном одре

Звезда сцены, улыбчивая красотка и любящая мать — такой запомнили Жанну Фриске. Неоперабельная опухоль мозга разрушила жизнь певицы совсем рано. Вокалистка скончалась молодой — всего в 40 лет.
О причинах недуга Жанны Фриске твердили немало. Поговаривали, что во всем виновата процедура ЭКО, ведь о болезни звезда узнала во время беременности. Выдвигались версии о неправильном лечении, опасных инъекциях. Приплетали к здоровью артистки даже влияние черной магии.
Экс-участница группы "Блестящие" Надежда Ручка в свежем интервью заговорила о раке, который сразил певицу, и обратила внимание на психосоматику. Согласно ее позиции, Жанна Фриске скрывала на смертном одре внутренние негативные реакции, которые способны влиять на физическое состояние и другие аспекты существования.
"Что-то было на душе. Наверное, какая-то боль была, обиды. Сколько бы каждый из нас ни улыбался, ни бежал с горящими глазами, наверняка, внутри сидит что-то", — объявила брюнетка.
Надежда Ручка советует регулярно проводить так называемую гигиену мыслей, ведь от того, что приходит в наши головы, зависит качество жизни. Ее мнение разделила психолог Ольга Пичушкина. Она также высказалась о проблеме Жанны Фриске.
"Вот эти эмоции, которые не перерабатываются, если ты сильно их подавляешь, они выливаются в болезни. Рак — это сильная эмоция, которая уже долго сидит", — объяснила женщина.