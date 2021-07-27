Отец Фриске обвинил Шепелева в "сливе" интимных фото: За деньги маму продаст

Накануне Дмитрий Шепелев обнародовал фото сына. Действие вызвало серьезный резонанс.

Долгое время у ведущего было лишь одно правило: не показывать никому лицо наследника Жанны Фриске. Однако теперь мальчику исполнилось восемь лет, и папа решил пойти против собственных решений. В социальных сетях появилось сразу несколько кадров отца и сына. Многие поклонники пришли в восторг: они так долго мечтали посмотреть на мальчика. Другим же поступок показался крайне неоднозначным.

Такой позиции придерживается и папа покойной певицы, которому не позволяют посмотреть на внука. Уже пять лет Дмитрий Шепелев не дает родственникам Жанны увидеться с ребенком, так как считает их чересчур скандальными и даже не совсем адекватными. Родственники же, в свою очередь, убеждены, что избранник дочери якобы просто мечтает нажиться на ситуации.

Увидевший внука впервые за долгие годы Владимир Борисович прокомментировал ситуацию. Он отметил, что ребенок похож на его дочь и супругу. Отец Жанны Фриске сообщил, что кадры ему прислали поклонники наследницы. Он якобы посмотрел их "мельком", но понял лишь одно. По его мнению, Дмитрий "сдулся", раз единственный способ напомнить о себе – фото ребенка.

Родитель покойной певицы убежден, что ведущий вполне мог пойти на такой шаг и за деньги. Он рассказал, что Дмитрий Шепелев якобы уже однажды так делал. Так, когда Жанна уже тяжело болела, ее возлюбленный якобы продал сперва кадры с ее падением за три миллиона рублей, а затем якобы специально выводил ее к фотографам в США. "За деньги маму продаст", – считает Владимир Фриске.

