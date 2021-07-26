Шепелева с сыном подкараулили на улице

Дмитрий Шепелев ревностно оберегает Платона от глаз публики. Он считает, что восьмилетнему ребенку ни к чему лишнее внимание общественности. Но вездесущие папарацци все-таки нашли возможность снять звездную семью.



прочитано 371 раз