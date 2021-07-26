Шепелева с сыном подкараулили на улице

Журналисты застукали шоумена с наследником от покойной Жанны Фриске после тренировки мальчика. Фотографии оказались в распоряжении издания StarHit.
На снимках телеведущий с Платоном идут после занятий по теннису. Знаменитый отец свое свободное время проводит с сыном, уделяя много внимания спортивному и интеллектуальному развитию ребенка.
Поклонники часто интересуются у Дмитрия Шепелева в "Инстаграм", чем увлекается Платон. Ранее шоумен поведал, что наследник обожает музыку. Его любимым направлением является рок. Мальчишка учится играть на гитаре и мечтает стать рок-звездой. Ведущий хобби ребенка поощряет. Он хочет, чтобы сын развивался разносторонне.
Отметим, что зачастую пользователи соцсети оставляют негативные комментарии Дмитрию Шепелеву. В частности, многие осуждают звезду за то, что он не дает родителям Жанны Фриске общаться и видеться с внуком. Но у шоумена своя позиция на этот счет. Он всячески отстаивает личные границы и оберегает семью от хейта.
Не по душе Дмитрию Шепелеву и жалость со стороны фолловеров. Он считает это унизительным.
Напомним, весной этого года телеведущий стал отцом во второй раз. Избранница Екатерина Тулупова родила знаменитости сына Тихона. Также влюбленные воспитывают дочь Екатерины от предыдущих отношений Ладу и сына шоумена Платона.
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