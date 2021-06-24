"Готов броситься с кулаками": Шепелев пришел в бешенство из-за сына от Фриске

Дмитрий Шепелев часто делится деталями своего отцовства. На этот раз он рассказал, чем отличается для него забота о первом ребенке от заботы о втором.

Ведущий отметил, что он хорошо прочувствовал разницу. Когда он размышляет об этом, ему в голову сразу приходит история, которая произошла после рождения Платона, сына от Жанны Фриске. Тогда медицинские работники попросили новоиспеченного папу сопроводить малыша на медосмотр.

Тот момент Дмитрий Шепелев помнит так, как будто это случилось вчера. Он держал сына, которого положили в "корытце", за руку и наблюдал за чудовищными, как ему казалось, действиями врачей. Они крутили ребенка, изучая все детали, а ведущий не мог отделаться от мысли, что они делают это чересчур жестко и грубо. Его крайне злил тот факт, что сыну может быть больно из-за действий чужих людей.

В какой-то момент работники медучреждения прокололи Платону пятку, чтобы взять кровь. На этом моменте ведущий просто не выдержал. "Я готов броситься с кулаками", – вспомнил он. Однако со вторым ребенком реакции стали более спокойными. Теперь он совершенно уверен во всем, а защищать ребенка от врачей уже совсем не кажется необходимым.

Поклонники поделились своими мыслями. "Полностью согласна! Во второй раз проще!", "Какой же Вы папа! Просто гордость! Согласна на все сто", "Да! Аналогично у меня!", "Ой, как вы правы! Все так, спасибо за слова", "Дмитрий, Вы супер круты! Спасибо за честность", "Редко встретишь отца, который так много готов о детях говорить! Спасибо", – писали они.

