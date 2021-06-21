Шепелев впервые показал лицо новорожденного ребенка

Дмитрий Шепелев провел веселые выходные с семьей в Москве.

Этой весной Дмитрий Шепелев в третий раз стал отцом. В первых отношениях у него появилась дочь возлюбленной Лада. Второго ребенка – сына Платона – ему родила ныне покойная певица Жанна Фриске. Третьего сына телеведущему родила Екатерина Тулупова, с которой он познакомился в детском саду Платона. Сейчас семья воспитывает троих детей – дочь Тулуповой, сына Шепелева Платона и общего сына.

Этим летом Дмитрий Шепелев с семьей остались в Москве. Судя по всему, они решили не рисковать в период эпидемии коронавируса и никуда не поехали. На выходных они выезжают в столичные парки, где проводят время на природе.

В минувший уикенд Шепелев тоже отдыхал в Москве. В своем "Инстаграм" он опубликовал свежий снимок, на котором показал девственные пяточки своего новорожденного малыша. Поклонники пришли в восторг от умиления.

Стоит отметить, что Дмитрий Шепелев не выкладывает в соцсетях фотографии своих детей. Он предпочитает не афишировать их внешность, так как не видит в этом смысла. Однако на крайнем фото можно разглядеть пухленькие щечки его маленького ребенка, так что это фото можно считать первым отчетливым снимком в соцсети его маленького сына.