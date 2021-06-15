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Шоу-бизнес
"Живешь на необитаемом острове": сестра поделилась болью в годовщину смерти Фриске

"Живешь на необитаемом острове": сестра поделилась болью в годовщину смерти Фриске

15 июня исполнилось шесть лет с дня смерти Жанны Фриске.
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Сестра артистки в личном блоге опубликовала трогательный пост, в котором отметила, что родственники до сих пор не могут смириться с утратой. По словам блогера, они до сих пор надеются, что певица просто уехала на гастроли или отправилась на шоу "Последний герой". "Живешь на необитаемом острове (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Наталья Фриске.

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Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

По словам артистки, ей очень не хватает сестры: особенно ее советов и объятий. В честь годовщины смерти родственница опубликовала черно-белое архивное видео с певицей под трогательную песню.

Поклонники поддержали сестру Жанны Фриске, отметив, что та навсегда в их сердцах. "Бесконечная любовь", "Как же быстро летит время... Помним. Скорбим, светлая память Жанночке", "Царствие Небесное наша звездочка, любим, помним, скорбим", "Уже 6 лет, до сих пор не верится. Светлая память самой красивой девушке", – написали в комментариях.

Напомним, недавно стало известно, что Дмитрий Шепелев планирует продать долю в квартире покойной Жанны Фриске. Недвижимость принадлежит их сыну Платону, которому уже восемь лет. Отец артистки категорически против того, чтобы телеведущий распоряжался собственностью ребенка, однако суд встал на сторону Шепелева.

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Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 11:40 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

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