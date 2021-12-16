Шепелев задумал увезти сына подальше от могилы Фриске

Дмитрий Шепелев ударился в размышления о переезде.

Ведущий поделился со своими подписчиками личными переживаниями. Он рассказал, что хотел бы переехать в другую страну на постоянное место жительства, но его профессия не позволяет принять такое решение. Дмитрий рассказал, что даже собирался подать документы в колумбийский университет, но передумал. "По сей день, каждый раз оказавшись за границей, я задумываюсь о другой жизни (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – признался шоумен.

Сложно это было бы и для сына Шепелева и покойной Жанны Фриске Платона. Мальчик пережил тяжелую трагедию, привык к русскоязычной среде. Также в Сети уверены, что решение увезти маленького ребенка подальше тот могилы матери было бы не совсем верным. Однако поклонники вступили с Дмитрием в активный диалог, рассуждая о переезде и делясь своим опытом.

"Были такие мысли в юности, а потом после института, но это всегда было связано и с неустроенностью личной жизни", "Я никогда особо не думала, но переехала, так как встретила мужа, который строит мосты, и с тех пор мы путешествуем по мир", "Я переехала 16 лет назад из России в Швейцарию. Никогда не хотела, но так вдруг сложилось. Сейчас это мой дом", "А те кто ноет, что хочет переехать – так что вас останавливает то? Все в ваших руках", "Переехали! Уже 10 лет назад. В США. И это было 100% правильное решение", - написали комментаторы.