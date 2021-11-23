Голые мальчики и рассказы о сексе: чему учит Шепелев сына Фриске

Дмитрий Шепелев попросил у поклонников совета по половому воспитанию детей.

Российский ведущий и шоумен Дмитрий Шепелев активно занимается воспитанием детей, сына покойной Жанны Фриске Платона, дочери супруги Екатерины Тулуповой от предыдущих отношений, а также новорожденного ребенка.

На днях Дмитрий Шепелев задался непростым вопросом: стоит ли заниматься половым воспитанием детей. По словам ведущего, к этому его подтолкнули сами наследники. Однако ответить на каверзные вопросы отпрысков оказалось не так просто. Тогда Шепелев и его супруга решили прибегнуть к специализированной литературе.

"Дети стали вопросы задавать: "А когда волосы под мышками вырастут? А что значит "голос ломается?" Что такое кадык? А что такое секс? Они то думали, что это ругательство. Решили заказать им книги. Есть ощущение, что рановато им эти книги показывать. Вы как думаете?" – задался вопросом Шепелев.

Шоумен показал разворот книги, на котором предстали голые мальчики с волосами под мышками и на лобках.

Поклонники разделились во мнении ровно пополам. 46 процентов аудитории 38-летнего Дмитрия Шепелева уверены, что такими вопросами заниматься рано, остальная часть опрошенных считает, что в самый раз.

О романе Дмитрия Шепелева с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой заговорили в 2017 году, а о предстоящей свадьбе в ноябре 2019-го. Однако о том, состоит ли пара в официальном браке, до сих пор не известно.